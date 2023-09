Ryanair: Michael O’Leary wird mit Torte attackiert

Die Billigairline steht regelmässig in der Kritik.

Umweltaktivisten haben den Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair, Michael O’Leary, am Donnerstag in Brüssel mit Torten attackiert. «Willkommen in Belgien», rief eine Aktivistin, als sie dem Konzernboss ihre Torte ins Gesicht drückte, wie auf Bildern der belgischen Sender LN24 und RTL Info zu sehen war. «Stopp die Verschmutzung», rief die andere Aktivistin, während sie den 62-jährigen Unternehmer mit dem Kuchen traktierte. «Ich liebe Sahnetorten, die sind meine Favoriten», sagt O’Leary daraufhin.