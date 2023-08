EU: Schweiz soll Waffenlieferungen an die Ukraine erlauben

Die Europäische Union fordert von der Schweiz, sich in bestimmten Punkten mehr an der EU-Politik zu orientieren.

Die EU will von der Schweiz in Bezug auf verschiedene Politikfelder Taten sehen: Das geht zumindest aus einem noch nicht veröffentlichten Bericht des aussenpolitischen Ausschusses des Staatenbunds hervor – der SRF berichtet.

So geht es beispielsweise um die Haltung der Eidgenossenschaft in Bezug auf den Ukraine-Krieg. So müsse die Schweiz mehr dafür tun, russische Gelder zu konfiszieren. Ausserdem nehme man mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Schweiz die Weitergabe von Waffen an die Ukraine blockiere.