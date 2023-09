Brütten ZH: Am Tag nach Raubüberfall – «Angestellte mussten wieder arbeiten»

Am Montag überfiel ein Unbekannter eine weitere Filiale in Elgg ZH.

Am Freitag überfiel ein Unbekannter den Volg in Brütten.

Mit einer grauen Sturmhaube auf dem Kopf, einer Brille auf der Nase und einer Waffe in der Hand betrat am Freitagnachmittag ein Unbekannter die Volg-Filiale in Brütten ZH. Der Maskierte bedrohte die Angestellte an der Kasse und forderte die Herausgabe von Bargeld. Laut Angaben der Kantonspolizei Zürich flüchtete er mit einer Beute von einigen hundert Franken in einem schwarzen Kleinwagen. Die Fahndung nach der Täterschaft blieb bisher erfolglos.