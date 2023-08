Brugg AG: 24-Jähriger wollte Zigi auslöschen – drei Wohnungen unbewohnbar

Das ist passiert

Da stellte eine kleine Unachtsamkeit einen grossen Schaden an: Am Donnerstag beobachtete eine Person, wie ein Balkon am Hafnerweg in Brugg AG brannte. Die Person meldete das Feuer, worauf die Feuerwehr ausrückte und den Wohnblock evakuierte. Wie es in der Meldung der Kantonspolizei Aargau heisst, habe sich das Feuer dann auf weitere Etagen ausgebreitet und im Treppenhaus habe es Rauch gegeben.