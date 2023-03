Brugg sparte mit ausbleibender Weihnachtsbeleuchtung von 70.50

Im vergangenen Dezember war der Tenor ganz klar: Strom sparen. Daher wurde in verschiedensten Städten die Weihnachtsbeleuchtung frühzeitig abgestellt oder gar ganz darauf verzichtet. So auch in Brugg im Kanton Aargau. Mitte November gab der Brugger Stadtrat bekannt, dass auf die Weihnachtsbeleuchtung an der alten Aarebrücke und der Eisi-Halle verzichtet werde.