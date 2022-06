Basel: Brunnen-Partys bringen Anwohnende um den Schlaf, jetzt helfen sie sich selbst

Unter Applaus springt ein junger Mann mit Anlauf Kopf voran in den Brunnen. Als er auftaucht, heult er wie ein Wolf. Ein Kollege folgt ihm, die Gruppe nebenan johlt. Die Szene ereignete sich am Donnerstag kurz nach ein Uhr morgens am Schöneck-Brunnen in der eigentlich ruhigen Basler St. Alban-Vorstadt. Die Anwohnerin Isabelle Guggenheim filmte den Radau (siehe Video). Auf dem Instagram-Kanal «Dalbe Basel» dokumentiert sie schon seit Wochen die nächtlichen Lärmeskapaden des mehrheitlich jungen Partyvolks, das längst nicht nur am Wochenende den beliebten Badebrunnen heimsucht. Es gehe nicht darum, Leute blosszustellen, wie sie betont. «Ich wollte einfach zeigen, was da abgeht.»