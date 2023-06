Contini-Nachfolger: Bruno Berner wird neuer Trainer bei GC

Mehrere Monate sind vergangen, seit Ex-GC-Trainer Giorgio Contini seinen Trainerposten bei GC gekündigt hat. Die Saison durfte der 49-Jährige dennoch an der Seitenlinie beenden. Nun haben die Hoppers seinen Nachfolger gefunden. Gut unterrichtete Quellen berichten gegenüber 20 Minuten, dass Bruno Berner der neue Trainer für die kommende Saison sein wird.

In der vergangenen Saison war Berner noch Trainer beim FC Winterthur und schaffte den Klassenerhalt mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC Sion. Seine Karriere als Trainer startete er in der FCZ-Jugend, über Tuggen ging es dann zum SC Kriens, mit dem er 2018 den Aufstieg in die Challenge League schaffte.