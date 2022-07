Anflug verhindert : Brut gestört – Baby-Vögel verhungern fast wegen Baugerüst

Durch ein Gerüst in Ausserberg VS wurde das Brutgeschäft von Mauerseglern gestört. Nun hat die Gemeinde reagiert.

Die Jungvögel in Ausserberg VS drohten zu verhungern. (Symbolbild)

Unter dem Dach des Zentrums Hehbirch in Ausserberg VS brüten derzeit mehrere Vögel einer Mauerseglerkolonie. Doch bis vor kurzem hatten die Eltern ein Problem: Sie konnten nicht mehr zu ihrer Brut fliegen. Um eine Fotovoltaikanlage zu installieren, hatten Arbeiter ein Gerüst bis zum Dach des Zentrums errichtet, weshalb die Jungvögel nur unzureichend versorgt werden konnten. Ein Beobachter meldete dies letzte Woche der Gemeinde und machte sie darauf aufmerksam, dass die Störung des Brutgeschäfts gemäss Bundesgesetz strafbar sei, wie der «Walliser Bote» schreibt.

Die Überlegung des Gemeinderates sei es gewesen, die Bauarbeiten während der Schulferien anzusetzen, um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Nun fahre man eben in den Herbstferien weiter. «Eine Verschiebung um zwei Monate nehmen wir in Kauf, wenn wir dadurch dem Vogelschutz Rechnung tragen können», so Treyer. «Für zukünftige Bauprojekte sei man sensibilisiert, was den Schutz von Vögeln betreffe. Treyer hofft, dass durch das Beispiel von Ausserberg auch andere Bauherren auf die Problematik aufmerksam werden.