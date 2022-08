Bundesliga : «Brutal dämlich» – BVB schreibt mit Pleite einen Negativ-Rekord

Borussia Dortmund hat mit drei Gegentoren in der Schlussphase leichtfertig den dritten Saisonsieg verspielt und den ersten empfindlichen Rückschlag in der noch jungen Bundesliga-Saison kassiert. Der BVB verlor am Samstag trotz einer 2:0-Führung gegen Aufsteiger Werder Bremen 2:3. Damit kann Meister FC Bayern München mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Bochum bereits ein wenig wegziehen.