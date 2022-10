Frankreich : Brutale Raubüberfälle auf Schweizer Uhrenfirmen – 14 Festnahmen

Fast ein Jahr nach den spektakulären Raubüberfällen auf Uhrenhersteller in der Schweiz hat die Polizei in Frankreich 14 Verdächtige festgenommen.

Wie die französische Polizei am Samstag mitteilte, wurden gegen zwei der Verdächtigen offizielle Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung eingeleitet. Mindestens vier weitere Männer sollen Anfang kommender Woche vor dem Ermittlungsrichter erscheinen. Die anderen wurden zunächst wieder freigelassen.

Die Verdächtigen wurden den Angaben zufolge bei einer grossangelegten Razzia in den Départements Loire und Rhône in Ostfrankreich festgenommen, die von einer auf organisierte Kriminalität spezialisierten Justizbehörde in Nancy geleitet wurde. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen demnach zwei Raubüberfalle auf Uhrenfirmen im Kanton Jura im November 2021 und Anfang 2022. Bei einem der Überfälle hatten die Kriminellen in Bassecourt den Firmenchef und seine Familie als Geiseln genommen.

Familie stand unter Schock

Nach dem Raub liessen die Diebe die Familie unverletzt, aber unter Schock stehend mit ihrem Auto in einem nahegelegenen Wald zurück und fuhren in Richtung Frankreich, wie «Le Matin» damals berichtete. Die Diebe, die in zwei Fahrzeugen flohen, durchbrachen in Lucelle eine Strassensperre der Polizei und verletzten dabei einen Beamten. Die beiden Fahrzeuge wurden später ausgebrannt in der französischen Region Belfort gefunden, zusammen mit einer MP5-Maschinenpistole.