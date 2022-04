Nach Europa-League-Viertelfinal: Brutalo-Angriff auf Ex-Frankfurt-Star – Barça-Fans verprügeln Martin Fenin

Ex-Eintracht-Stürmer Martin Fenin wird in Barcelona überfallen und geschlagen.

Der frühere Frankfurt-Stürmer Martin Fenin weilte am Donnerstag beim Europa-League-Spiel seiner Ex-Mannschaft in Barcelona.

Ungefähr 30’000 Frankfurterinnen und Frankfurter waren am letzten Donnerstag in Barcelona vor Ort, als ihre Mannschaft die Sensation schaffte und den grossen Favoriten aus der Europa League kegelte. Auch Martin Fenin liess es sich nicht entgehen, die Partie mit seiner Ehefrau live vor Ort anzuschauen.

Der 35-jährige Tscheche spielte zwischen 2008 und 2011 für die Eintracht und hat sich in jener Zeit den Ruf als Publikumsliebling erarbeitet. In Barcelona freute er sich über den grossen Triumph seines alten Clubs, erlebte dann aber Schockierendes. Wie Videoaufnahmen belegen, wurde Fenin von mehreren Personen auf offener Strasse angegriffen, zu Boden getreten und mit Tritten eingedeckt.

«36 Stunden ohne Essen und Trinken bei der Polizei»

Wieso Fenin und seine Frau offenbar anderthalb Tage auf dem Polizeiposten verbringen mussten, verrät er nicht. Sicher ist nur, dass der 16-fache tschechische Nationalspieler den Ausflug in die katalanische Hauptstadt trotz des grossen Triumphs von Eintracht Frankfurt nicht in guter Erinnerung behalten wird. «Bravo Barça, Bravo España», meint Fenin auf Insta ironisch und fügt dazu ein Würge-Smiley an.