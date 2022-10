Kreisgericht See-Gaster: «Brutalo-Paar» vor Gericht – Beschuldigter bestreitet Messerattacke in Restaurant

Am Dienstag musste sich das Paar, welches 2018 in einem Restaurant in Rapperswil randaliert haben soll, vor Gericht verantworten.

Am Dienstag musste sich ein Ehepaar am Kreisgericht See-Gaster verantworten.

Am Dienstag mussten sich ein Mann (37), sowie seine Ehefrau (30) vor dem Kreisgericht See-Gaster in Jona SG verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, 2018 in einem Restaurant in Rapperswil-Jona randaliert zu haben, zuerst verbal, bevor der 37-Jährige dann mit einem Messer drei Angestellte verletzte. Bei einer weiteren Auseinandersetzung kam es 2021 zu einer Massenschlägerei, in die das Ehepaar verwickelt war. Am Dienstag erschien vor Gericht nur der 37-jährige St. Galler. Seine Frau liess sich dispensieren. Der mitbeschuldigte 34-jährige libysche Staatsangehörige war ebenfalls abwesend.