Super League: Brutalo-Tritt von YBs Garcia entsetzt Espen – Schubert schwer verletzt 

Passiert ist es in der 19. Minute in der Partie zwischen dem FCSG und den Young Boys. St. Gallens Fabian Schubert erzielt den vermeintlichen Führungstreffer, der wegen Abseits jedoch nicht gegeben wird. Das bekommt der Espe aber gar nicht mehr so richtig mit, da er mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegt. Der Grund: Bei der Schussabgabe trifft ihn YBs Ulisses Garcia mit offener Sohle. In der Folge fliegt dieser mit Rot vom Platz, der VAR nahm zuvor Kontakt zu Schiri San auf.