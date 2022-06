Raumkühlung: Bruthitze – Schweizer stürzen sich auf Ventilatoren und Klimageräte

Ventilatoren sind besonders gefragt

Fust sagt, dass es im Bereich Ventilatoren und Klima einen «deutlichen Anstieg im Absatz» gebe. Es sei absehbar, dass die Temperaturen auch in der Nacht nicht mehr weit unter 20 Grad fielen und die Nachfrage darum weiter steige, heisst es auf Anfrage. Jumbo teilt mit, dass sich Standventilatoren am besten verkauften.

+450 Prozent bei Digitec Galaxus

Die Preise seien bisher «höchstens punktuell» rauf. «Das liegt daran, dass wir noch Geräte vom letzten Jahr in unseren Lagern haben», sagt Manuel Wenk von Digitec Galaxus. Weil in den letzten Monaten viele Hersteller ihre Preise erhöht haben, würden Ventilatoren und Klimaanlagen Ende Sommer wohl mehr kosten als derzeit.

Einzelne Modelle sind ausverkauft

«Im Mai und Juni haben wir bisher mit Ventilatoren und Klimaanlagen einen siebenmal so hohen Umsatz erzielt wie im März und April», heisst es bei Brack auf Anfrage. Der erste Peak sei mit den steigenden Temperaturen Mitte Mai gekommen, der zweite letzte Woche und am Wochenende.

Auch Migros bestätigt, dass die Nachfrage gestiegen sei, nennt aber keine Zahlen. Bei Do it + Garden seien Klimageräte häufiger gefragt. Preiserhöhungen seien keine geplant.

Firmen kämpfen mit hoher Nachfrage

Die Firma Keller Klima mit Hauptsitz in Wichtrach BE berichtet Ähnliches: «Die Anfragen an uns haben sich fast verdreifacht.» Jeden Tag riefen rund zehn Privatpersonen an und bäten um eine Offerte. Ein Grund dafür sei, dass die Menschen bei der Hitze schlechter schlafen.