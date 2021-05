«Empire»-Star - Bryshere Gray muss wegen häuslicher Gewalt ins Gefängnis

Gray wurde erstmals im Juli 2020 verhaftet

Neben seinem zehntägigen Gefängnisaufenthalt wird Gray die nächsten drei Jahre auf Bewährung verbringen müssen. Daran sind etliche Bedingungen gebunden: Der Schauspieler darf beispielsweise keinen Alkohol trinken und keinen Kontakt mit dem Opfer, seiner (Noch-) Ehefrau, haben. Ausserdem wird Gray eine Entschädigung an das Opfer zahlen und an einem Behandlungsprogramm für gewalttätige Menschen teilnehmen.

Erstmals wurde Gray am 13. Juli 2020 in Goodyear, Arizona verhaftet. Grund dafür war, dass «ein erwachsenes, weibliches Opfer angeblich in ihrem Haus in Goodyear von ihrem Ehemann angegriffen wurde, den sie als Bryshere Gray, einen Schauspieler aus der Fernsehserie Empire, identifiziert hat», so das Pressestatement des Goodyear Police Department.