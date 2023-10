Kanton Bern: Täter kassieren mit Betrug bei Theorieprüfung kräftig ab

Eine Frau in St. Gallen versuchte so, die Theorieprüfung zu bestehen, und wurde von der Polizei ertappt.

Das Smartphone wurde um den Oberkörper gebunden. So hielten die Prüfenden Kontakt zum externen Helfer.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt in Dutzenden von Fällen, in denen die Theorieprüfungen für den Fahrausweis systematisch manipuliert wurden. Die Täterschaft hinter dem massiven Betrugssystem hat beträchtliche Geldsummen erzielt, indem sie Prüflinge mit professioneller Hilfe unterstützte. Dies erfolgte durch den Einsatz von verdeckten Kameras und Sendergeräten, die den Prüflingen die richtigen Antworten übermittelten.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Das Gericht musste beurteilen, ob die dreimonatige Untersuchungshaft, in die ein dringend Tatverdächtiger am 21. Juni gesteckt wurde, rechtmässig war. Der Beschuldigte hatte Einspruch erhoben, aber das Gericht entschied, dass die Untersuchungshaft gerechtfertigt ist.

Der Tatverdächtige ist kein unbeschriebenes Blatt. Bereits 2021 war er in Winterthur in einen ähnlichen Fall involviert und anschliessend verurteilt worden. Gemeinsam mit weiteren Komplizen arbeitet der Täter in einem Coiffeursalon. Nicht nur die Tatverdächtigen, sondern auch die Prüflinge selbst haben sich strafbar gemacht und müssen mit Konsequenzen rechnen. Die allenfalls bestandene Theorieprüfung dürfte annulliert werden.