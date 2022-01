Abstimmung vom 13. Februar – «Bschiss» oder «Luft zum Atmen»? Darum gehts bei der Abschaffung der Stempelsteuer

Was ist eine Stempelabgabe? Gibt ein Unternehmen Aktien heraus, muss es dem Bund den Wert dieser Aktien versteuern. Diese Abgabe wird Stempelsteuer, Stempelabgabe oder Emmissionsabgabe (siehe Box) genannt. Die Abgabe fällt an, wenn ein Unternehmen neu gegründet wird oder wenn ein bestehendes sein Eigenkapital erhöht. Sie beträgt ein Prozent des Kapitals und wird auf Beträgen über eine Million Franken erhoben. Vor allem grosse und mittlere Unternehmen sind davon betroffen.

Was würde sich ändern durch die Abschaffung der Stempelabgabe? Müssen Unternehmen keine Emissionsabgaben mehr bezahlen, werden sie entlastet. Gerade junge Unternehmen, die stark wachsen und mehr als eine Million Franken an Eigenkapital aufnehmen, würden profitieren. Gleichzeitig hätte die Abschaffung aber Mindereinnahmen der öffentlichen Kasse zur Folge. Der Bund schätzt diese pro Jahr auf rund 250 Millionen Franken. 2020 nahmen einige Unternehmen mehrmals Eigenkapital auf, weshalb es über 2500 Transaktionen gab, und generierten damit rund 50 Prozent der Steuereinnahmen. Bei den restlichen Unternehmen machte die Stempelabgabe rund 48 Prozent der Steuereinnahmen aus.

Was sind die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter?



Der Bundesrat und das Parlament sind der Meinung, dass die Emissionsabgabe die Wirtschaft und die Standortaktivität der Schweiz schwächt. Ausgerechnet in Krisen belaste die Abgabe die Wirtschaft am stärksten. Die FDP, die die Reform 2009 in einer parlamentarischen Initiative lancierte, bekräftigt: «Keine Emissionsabgaben auf Eigenkapitalerhöhungen bedeutet mehr Luft zum Atmen für coronagebeutelte Unternehmen.»



Die Mindereinnahmen durch die Abschaffung halten Bundesrat und Parlament für verkraftbar. Unterstützt wird die Vorlage von der SVP, GLP, Mitte und Wirtschaftsverbänden.