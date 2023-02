Gürbetal: Mann zündet wegen Gülle Hofladen seines Nachbarn an

Wegen Brandstiftung steht diese Woche ein Mann aus dem Gürbetal vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. In einer Nacht im Juli 2020 betrank er sich zunächst und zündete anschliessend den Hofladen seines Nachbarn an, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Es war ein Racheakt: Der Beschuldigte hatte sich so sehr am Geruch der ausgetragenen Gülle gestört, dass er dem Landwirt eins auswischen wollte. Nur mit Glück trat das Feuer nicht auf das Bauernhaus über.