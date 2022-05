Reden mit Kindern: «Bsüechlinachmittag» – Eltern nerven sich über Verniedlichung durch Chindsgi

«Es gibt wirklich kaum was, das mich mehr triggert als das Chindsgi-Diminutiv. Wie sieht’s bei euch äus-li?», schrieb Frey in einem Facebook-Post.

Der Elternbrief für den Schnuppertag im Kindergarten traf bei Vater Sammy Frey aka Sam National einen wunden Punkt. Angekündigt wurde der Termin als «Bsüechlinachmittag». «Es gibt wirklich kaum was, das mich mehr triggert als das Chindsgi-Diminutiv. Wie sieht’s bei euch äus-li?», schrieb Frey in einem Facebook-Post .

Es sei seltsam, als Erwachsener mit einem verniedlichten Begriff angesprochen zu werden, sagt Frey (44) zu 20 Minuten. «Richtig wäre, zu einem ‹Besuchsnachmittag› einzuladen – irgendwie fühlt man sich als Eltern sonst nicht so ernst genommen», sagt der Zürcher Seklehrer.

«Jetzt tümer no Zähnli putze»

Auch andere Erwachsene nerven sich über das Chindsgi-Diminutiv. «Ja, nicht auszuhalten, habe mich immer genervt», stimmt eine Facebook-Userin zu. Eine weitere spottet: «Wird nur noch durch den Autoritätsplural getoppt: ‹Jetzt tümer no Zähnli putze und dänn tüemer d’Schüeli azieh› … da bin ich so richtig, richtig allergisch druf.»

«Macht Kind keinen grossen Gefallen»

Die Fachwelt unterstützt die Kritik. Im Kindergartenalter seien Kinder auf einem höheren kognitiven Niveau als Kleinkinder, sagt Margrit Stamm, Professorin für Erziehungswissenschaften. «Spricht man mit Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern noch im Diminutiv, macht man dem Kind keinen grossen Gefallen.» «Die Erwachsenen sollten darauf achten, Verniedlichungsformen oder auch Lautwörter wie ‹Wauwau› nicht mehr zu verwenden, sodass die Kinder die Gelegenheit haben, eine erwachsenengerechte Sprache zu entwickeln.» Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem viel und nicht in Kindersprache geredet werde, hätten einen besseren Wortschatz.