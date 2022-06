Nach Solo-Statement : BTS dementiert Gerüchte über mögliche Auflösung

Nach ihrer Ankündigung einer musikalischen Pause als Gruppe ist die südkoreanische Boyband Gerüchten über eine Auflösung entgegengetreten: «Wir werden auch weiterhin als BTS auftreten!»

Auch das Unternehmen Hybe, zu dem ihr Plattenlabel Bighit Music gehört, relativierte die Aussagen. In der Ankündigung gehe es «nicht um eine Auszeit», zitierte die Zeitung «JoongAng Ilbo» eine Stellungnahme des Labels. Die Jungs hätten nur über ihre künftigen Soloaktivitäten gesprochen. In dem Video hatte der Rapper Suga allerdings in der Tat von einer «Auszeit» gesprochen. Auch Bandleader RM (27) bekräftigte diese Aussagen. «Ich habe mich in den vergangenen zehn Jahren als Mensch verändert, deswegen musste ich nachdenken und Zeit für mich alleine haben», sagte der 27-Jährige.