Als Agust D

BTS-Star Suga stürmt solo die Charts

Der koreanische Rapper steigt mit seinem zweiten Solo-Mixtape, «D-2», direkt auf Platz fünf der Schweizer Hitparade ein.

«I only looked up and now I want to look down and put my feet on the ground», rappt Agust D in «Daechwita». Er habe immer nach oben geschielt, jetzt strebe er nach Bodenhaftung. Min Yoon-gi, wie Agust D bürgerlich heisst, wurde mit seiner Band BTS in den letzten fünf Jahren zur globalen Pop-Sensation.