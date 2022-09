Deutschland : Bub (1) greift auf Spielplatz in glühende Grillkohle und verbrennt sich schwer

Ein Einjähriger hat auf einem Spielplatz im deutschen Hannover in glühende Grillkohle gegriffen und sich dadurch schwerste Verbrennungen an der Hand zugezogen. Wie die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte, war der Bub am Montagvormittag mit seiner Mutter unterwegs. Offenbar war die Kohle zuvor illegal entsorgt worden.