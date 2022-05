USA: Bub (10) droht mit Amoklauf und wird in Handschellen abgeführt

Ein Fünftklässler ist am Samstag in Cape Coral, Florida, verhaftet worden, weil er per Textnachricht mit einem Amoklauf gedroht hatte, wie verschiedene US-Medien berichten. Polizeiaufnahmen zeigen, wie der Zehnjährige in Handschellen abgeführt wird.



«Das Verhalten dieses Schülers ist abscheulich, vor allem nach der jüngsten Tragödie in Uvalde», sagte Sheriff Carmine Marceno in einer Erklärung. «Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität», so Marceno.