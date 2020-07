vor 1h

Gelfingen LU

Bub (10) nach Sturz in Bach ins Spital geflogen

In Gelfingen ist am Dienstagnachmittag ein Zehnjähriger in den Dünkelbach gestürzt. Er musste von der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen werden.

von Janine Bucher

1 / 8 Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Gelfingen LU um circa 13.45 Uhr ein Unfall. Google Street View Ein 10-jähriger Bub spielte am Dünkelbach, als er aus noch ungeklärten Gründen in den Bach stürzte und hart aufschlug. Google Maps Der Junge zog sich beim Aufprall Verletzungen zu, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt. KEYSTONE / Urs Flüeler

Gegen 13.45 Uhr am Dienstag ereignete sich der Unfall in Gelfingen. Ein Zehnjähriger Bub war gerade beim Dünkelbach am Baldeggersee am Spielen, als er in das Bachbett stürzte und hart aufschlug. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mit.