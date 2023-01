Zehnjähriger erschiesst nach Game-Niederlage seinen Gegner (11)

Mexiko : Bub (10) verliert in Videospiel und erschiesst seinen elfjährigen Gegner

Nach seiner Niederlage in einem Videospiel hat ein Junge in Mexiko den elfjährigen Sieger erschossen. Nach Angaben der Behörden ärgerte sich der Zehnjährige nach dem Spiel in einem Videospiele-Verleih im ostmexikanischen Bundesstaat Veracruz so sehr über seine Niederlage, dass er nach Hause lief, sich eine Waffe besorgte, in den Laden zurückkehrte und seinen Gegner tötete.