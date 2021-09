Milde Strafe für Patenonkel - Bub (10) wurde jahrelang auf abgelegener Alphütte missbraucht

Im Bezirksgericht in Brig wurde das Urteil am Mittwoch gefällt.

Er wuchs in einer Pflegefamilie auf. Sein Patenonkel nahm ihn auf seine Alphütte im Wallis mit.

Ein heute 77-Jähriger Solothurner vergriff sich in den Jahren 1994 bis 1996 jeweils mindestens zwei Mal pro Wochenende an einem damals anfänglich zehnjährigen Buben. Dieser musste wegen der Alkoholsucht seiner Mutter in einer Pflegefamilie platziert werden. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sei diese sehr «streng» gewesen. Mit sieben weiteren Pflegekindern wuchs der Junge fern von Wärme und Geborgenheit auf. Jetzt steht das Gerichtsurteil fest.