Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Freitag wollte sich der Beschuldigte weder zu seiner Person noch zur Sache äussern. Er hatte auch in der Untersuchung keine einzige Frage beantwortet. Sein Anwalt begründete das somit: «Bei der Aussageverweigerung handelt es sich nicht um ein juristisches Geplänkel, sondern der Buschauffeur ist nicht in der Lage darüber zu reden.» Sein Mandant sei seit fast 20 Jahren VBZ-Chauffeur und habe sich nie etwas zu Schulden lassen. Es handle sich um einen pflichtbewussten VBZ-Mitarbeiter.

Der Chauffeur hatte im Februar 2019 bei der Haltestelle Einfangstrasse in Zürich-Affoltern einen Fünftklässler knapp hundert Meter mitgeschleift, dessen Fuss in der hintersten Bustüre eingeklemmt war. Der Staatsanwalt bestrafte den VBZ-Chauffeur per Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 150 Franken und einer Busse von 1100 Franken. Dazu kommen noch Verfahrenskosten in Höhe von über 2000 Franken. Der Beschuldigte habe beim Abfahren nicht in den Aussenspiegel geschaut und sich vergewissert, ob auf der Trottoir-Seite wirklich alles in Ordnung gewesen sei.

«Er konnte ihn nicht sehen»

Der Mann akzeptierte den Strafbefehl nicht und gelangte deshalb ans Gericht. Am Prozess verlangte sein Anwalt einen Freispruch und eine angemessene Entschädigung. «Die Beweise des Staatsanwaltes sind nicht verwertbar», sagte er. Dieser hatte die Voruntersuchung schon begonnen, bevor das Obergericht einen entsprechenden Ermächtigungsbeschluss verfügte. Ein solcher Beschluss ist aber nötig, wenn eine Strafuntersuchung gegen einen Beamten eingeleitet wird.

Aber unabhängig davon: «Mein Mandant hat in der Linkskurve den Knaben gar nicht sehen können. Es handelt sich um einen 18 Meter langen Gelenkbus.» Es seien auch mehrere Leute auf der Haltestelle gestanden und hätten das Blickfeld eingeschränkt.

Klemmschutz und Lichtschranke

Bezüglich der Türschliessung gibt es eine doppelte Sicherheit: Einen Klemmschutz, damit die Türe automatisch öffnet und eine Lichtschranke, damit die Türe offen bleibt. Laut dem Anwalt hat die Kontrollleuchte beim Chauffeur angezeigt, dass die Türe geschlossen ist und er abfahren konnte. «Mein Mandant konnte nicht damit rechnen, dass der Knabe absichtlich die Türschliessung mit dem Fuss verhindern wollte», so der Anwalt. Der Knabe habe die Türblockade auch nicht für eine heraneilende Frau getätigt, sondern habe noch mit den Kollegen im Bus reden wollen.