Der damals 11-Jährige J. T. erlitt Verletzungen an Knie und Rücken.

Die Bushaltestelle Einfang in Zürich-Affoltern, wo am 8. Februar 2019 der Unfall geschah.

Der Knabe an der Bushaltestelle Einfang, wo er vom wegfahrenden Bus mitgeschleppt wurde.

Ein VBZ-Chauffeur hat nicht bemerkt, dass ein Knabe mit dem Fuss in der Bustür eingeklemmt war.

Die Bustür schloss sich trotz Sensor und klemmte den Fuss des 11-jährigen J. T.* ein. Der Fünftklässler war im Februar 2019 bei der Haltestelle Einfangstrasse in Zürich-Affoltern ausgestiegen und wollte einer Frau, die auf den Bus zurannte, mit dem Fuss auf dem Trittbrett die Tür aufhalten. Doch der Chauffeur fuhr los, beschleunigte auf etwa 28 km/h und schleifte den Buben knapp 100 Meter weit mit , bis ein weiblicher Fahrgast den Chauffeur auf den Vorfall aufmerksam machte.

Nun steht der Buschauffeur der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich vor Gericht wegen fahrlässiger Körperverletzung. Im Strafbefehl heisst es: «Der Beschuldigte vergewisserte sich pflichtwidrig nicht, ob auf der Trottoir-Seite wirklich alles in Ordnung sei. Das heisst, er vergass den Blick in den rechten Aussenspiegel.» Der Staatsanwalt verlangt eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 150 Franken und eine Busse von 1100 Franken. Dazu kommen noch Verfahrenskosten in Höhe von über 2000 Franken. Der Beschuldigte hat den Strafbefehl nicht akzeptiert.