Wädenswil ZH : Bub (11) wird auf Kickboard von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Montagabend wurde ein elfjähriger Bub in Wädenswil bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Junge überquerte hinter einem Bus die Strasse und wurde von einem Personenwagen erfasst.

In Wädenswil wurde ein Elfjähriger von einem Auto erfasst.

Gegen 17.30 Uhr am Montagabend stieg ein elfjähriger Bub bei der Haltestelle Beichlen in Schöneberg aus einem Bus der Linie 160 aus. Unmittelbar hinter dem Bus überquerte er dann auf seinem Kickboard die Strasse. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Auto, das Richtung Wädenswil unterwegs war, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.