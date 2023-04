Schweden: Murhaf Hamid bricht Spendenrekord mit Papierblumen

Hamid, der als Sohn äthiopischer Eltern in Schweden geboren wurde, wurde nach eigenen Angaben am ersten Tag der Spendensammlung von einigen Erwachsenen aufgefordert, von der Strasse zu verschwinden, und verkaufte in fünf Stunden nur wenige Broschen.

Ein elfjähriger Asylbewerber hat in Schweden einen Spendenrekord aufgestellt und Herzen in ganz Schweden erobert. Wie die Kinderhilfsorganisation Majblomman am Dienstag mitteilte, gelang es Murhaf Hamid durch den Verkauf von Papierblumen-Broschen im Rahmen einer jährlichen Kampagne, umgerechnet 212’000 Franken zu sammeln und sogar eine Blümchenbrosche an den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson zu verkaufen.