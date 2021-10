Spezieller Name in Indonesien - Bub (12) heisst Abcdef Ghijk – Impfliste geht viral

Eine Impfliste in Indonesien geht Ende Oktober 2021 viral: Einer der Impfwilligen heisst Abcdef Ghijk Zuzu .

In Indonesien heisst ein Bub Abcdef Ghijk Zuzu .

Vor einigen Tagen stand ein Bub mit einem aussergewöhnlichen Namen auf e iner Impfliste in der indonesischen Provinz Südsumatra . Zunächst meinte das Gesundheitspersonal, dass es sich um einen Scherz handl e , doch wie sich herausstellte , heisst der zwölfjährige Schüler tatsächlich Abcdef Ghijk Zuzu. Seine Geschichte geht jetzt viral.

Ein anwesender Polizist dokumentierte den kuriosen Fall für Social Media, die Medien stürzten sich d a rauf – und stellten den Vater zur Rede . Dieser gab an, sechs Jahre gebraucht zu haben, um den speziellen Namen für seinen Erstgeborenen auszusuchen. Er erklärte, dass er sehr gerne Kreuzworträtsel löst und aus d iesem Grund d ie Buchstaben des Alphabets auswählte. Ausserdem habe er immer davon geträumt, Autor zu werden. Somit kombinierte er den Namen seines Sohnes mit seinen Hobbys.

Der Plan des Vaters war eigentlich , jedem seiner Kinder einen Buchstaben-Namen zu geben. Abcdefs Geschwister sollten Nopq Rstuv sowie Xyz heissen. Die beiden hatten aber Glück: Der Vater hat sich vor deren Geburt umentschieden. Die jüngeren Brüder heissen Ammar und Attur, wie « Yahoo News » berichtet. Indonesische Medien fragten Abcdef, ob er denn in der Schule wegen des Namens nicht gehänselt werde. Seine Antwort: Leider ja. Oft sogar. Auch wollten die Reporter wissen, wie man seinen Namen überhaupt ausspricht: Man sage Adef zu ihm, meinte der Bub.

Lange Tradition bei Promis

Ausgefallene Vornamen haben vor allem in Hollywood eine lange Tradition. Die Tochter von Chris Martin und Gwyneth Paltrow heisst etwa «Apple» (Apfel). Auf die Spitze trieben es Tesla-CEO Elon Musk und seine Freundin Grimes: Ihren Sohn tauften sie « X Æ A-Xii ».

Auch in der Schweiz trägt ein Kind aus dem Kanton Freiburg einen unverwechselbaren Vornamen: « Tiktu Spring Hokkaidö » wurde im April 2020 geboren. Über ein Jahr stritten sich die Eltern mit den Behörden über die offizielle Anerkennung des Namens ihres Kindes. Im Sommer diese s Jahres akzeptierte das Kantonsgericht Freiburg schliesslich deren Rekurs.

Ist Tiktu ein Bub oder ein Mädchen?

Bei «Tiktu» handelt es sich um einen von den Eltern erfundenen Namen, wie aus dem Urteil hervor ging . Inspiriert wurden sie dazu von ihren Reisen. Für «Spring» entschied sich das Paar, weil es damit die positiven Aspekte des Lebens und die Lebenskraft unterstreichen wollte. «Hokkaidö» bezieht sich auf die gleichnamige japanische Insel, die dem Paar besonders am Herzen liegt.

Nur in einem Punkt hat das Paar nachgeben. Ursprünglich sollte der Name des Kindes auf «Goodall» enden – als Hommage an die berühmte britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. Da aber laut dem Gericht ein Nachname nicht als Vorname genutzt werden kann, verzichteten die Eltern darauf.