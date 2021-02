Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo wurde ein 12-jähriger Bub schwer verletzt. Am Montagabend kurz vor 18 Uhr fuhr eine 36-jährige Autofahrerin auf der Adlikerstrasse in Richtung Andelfingen. Gleichzeitig waren drei Velofahrer in der Gegenrichtung unterwegs.



Bei der Autobahnunterführung überquerten zwei der Velofahrer die Strasse und fuhren auf eine erhöhte Fläche am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Als der erste Velofahrer von der Fläche wieder auf die Strasse sprang, kam es zur Kollision mit dem Auto, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Der 12-jährige Velofahrer musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.



Wegen des Unfalls war die Adlikerstrasse für mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft abgeklärt.