Kilchberg ZH

12-Jähriger stürzt mit Kickboard und wird schwer verletzt

Beim Sturz mit einem Kickboard wurde am Dienstagnachmittag in Kilchberg ein Knabe schwer verletzt. Kurz nach 14 Uhr fuhr der 12-Jährige mit seinem Trottinett auf der Nidelbadstrasse in Richtung Rüschlikon. Aus bislang nicht bekannten Gründen stürzte er, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.