Deutschland : Bub (12) wird auf Erlebnisbauernhof von Traktor überfahren – tot

Ein Zwölfjähriger ist in Borgholzhausen unter einen Traktor geraten und gestorben. Auch auf einem Reiterhof in Hessen ereignete sich ein schwerer Unfall, bei dem sechs Mädchen verletzt wurden.

Auf einem Erlebnisbauernhof in Borgholzhausen, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist ein Zwölfjähriger unter einen Traktor geraten und gestorben. Wie die Polizei in Gütersloh am Donnerstag mitteilte, wurde der Bub am Vormittag von einem Reifen des Traktors mit Anhänger erfasst.



Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Leben des Buben zu retten. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Traktor wurde von einem 46-jährigen Mann aus Borgholzhausen gefahren. Notfallseelsorger und Betreuungsteams der Kreispolizeibehörde Gütersloh übernahmen die Betreuung der Angehörigen und der zahlreichen Zeugen, die den schrecklichen Unfall mit ansehen mussten.



Gemäss dem «Haller Kreisblatt» ereignete sich der Unfall um 11.41 Uhr. Der Bub hatte den Erlebnisbauernhof mit seiner Familie besucht.