Aarau  - Bub (12) wird auf Zebrastreifen von Auto erfasst und weggeschleudert

In Aarau wurde ein Zwölfjähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 7.20 Uhr auf der Entfelderstrasse bei der WSB-Haltestelle Binzenhof in Aarau. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, stand dort gerade ein Zug, der den Bahnübergang zum Fussgängerstreifen blockierte. Vom Wohnquartier kommend musste ein Zwölfjähriger daher bei der Haltestelle warten, ehe er seinen Schulweg fortsetzen konnte.