Frankfurt (D): 15-Jähriger nach Schlägerei bei Fussballmatch tot

Am Pfingstsonntag kam es bei einem Fussballturnier in Frankfurt zu einer Schlägerei zwischen Spielern zweier U-17-Mannschaften. Ein 15-Jähriger ist im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Beim «Germany Cup 23» kam es am Sonntag in Frankfurt zu Provokationen zwischen zwei Teams. Die Provokationen führten zu einer Schlägerei, bei der ein 15-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen einen Schlag auf den Kopf erhielt. Der Jugendliche wurde nach Wiederbelebungsmassnahmen in ein Spital gebracht, er erlitt Hirnverletzungen.

Darum gehts Am Wochenende kam es nach Abpfiff eines Fussballspiels zwischen zwei U-17-Mannschaften zu einer Schlägerei.

Ein 16-jähriger Spieler verletzte dabei einen 15-Jährigen, der reanimiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden musste.

Der 15-Jährige ist am Mittwoch verstorben.

Beim Jugendfussballturnier «Germany Cup» in Frankfurt kam es am Sonntag zu einer Schlägerei. Ein 15-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Am Mittwoch ist er seinen schweren Hirnverletzungen erlegen. In den kommenden Tagen solle eine Obduktion die genaue Todesursache klären, teilte die Polizei in der hessischen Metropole mit. Wie es zu der Schlägerei kam und wie sie ablief, werde noch ermittelt.

Bereits am Dienstag war der Jugendliche für hirntot erklärt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft blieben die Maschinen, die ihn anschliessend versorgten, für die Entnahme von Spenderorganen zunächst weiter eingeschaltet. Im Verlauf des Mittwochs wurden diese aber abgestellt.

Schlag gegen den Kopf nach Abpfiff

Das Spiel fand am Pfingstsonntag im Stadtteil Eckenheim zwischen dem französischen FC Metz und dem JFC Berlin statt. Nach Abpfiff ist es zu der Schlägerei gekommen. Der 16-jährige Spieler vom FC Metz soll laut «Bild» zuerst einen anderen Gegenspieler angegriffen und ihm mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Danach soll er den 15-jährigen Berliner gepackt und in den Magen geschlagen haben. Das Opfer habe sich jedoch befreien und weggehen können. Der 16-Jährige soll ihm daraufhin hinterhergelaufen sein und einen festen Schlag auf den Kopf gegeben haben. Der 15-Jährige brach daraufhin zusammen und musste reanimiert werden. Er wurde in ein Spital gebracht. Dort wurden lebensbedrohliche Hirnverletzungen festgestellt.

Die Oberstaatsanwältin bestätigt gegenüber «Bild», dass der französische Spieler weggegangen sei, ohne zu helfen. Der 16-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, ihm wird gemäss der «Bild»-Zeitung schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Die Vereine geben ein Statement ab

Ob das Drama um den JFC-Spieler zu neuen Präventionsaktionen führt? Betroffen reagierten Entscheider auf allen Ebenen. «Die furchtbare Gewalttat bei einem internationalen Jugendturnier in Frankfurt schockiert den Fussball in Deutschland. In diesen Stunden richten sich unsere Gedanken und Gebete an den 15 Jahre alten Fussballer und seine Familie. Wir müssen wieder lernen, anständig – und das heisst zuallererst gewaltfrei – miteinander umzugehen», sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Ebenfalls hat der FC Metz aus Frankreich ein Statement auf seiner Website veröffentlicht. Darin heisst es, dass der betroffene Spieler bestreitet, den Berliner Spieler absichtlich körperlich verletzt zu haben. Man stehe den deutschen Behörden zur Verfügung, um die Ermittlungen voranzutreiben. «Der gesamte FC Metz ist von dieser Tragödie zutiefst schockiert», heisst es abschliessend.

Der «Germany Cup» schreibt auf seiner Website, dass man «zutiefst erschüttert und unfassbar traurig» sei über die Ereignisse. Man sei mit dem betroffenen Verein, dem Fussball-Verband und der Polizei in engem Kontakt. «Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um unseren Beitrag zur Aufklärung zu leisten.»

