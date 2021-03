Schockmoment in Untersiggenthal: Ein Kind fiel am Sonntag kurz vor 13.30 Uhr in die Aare. Eine Drittperson hatte die Polizei darüber informiert, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Umgehend wurden mehrere Patrouillen aufgeboten. Die Regionalpolizei Brugg rückte zudem mit dem Rettungsboot aus.