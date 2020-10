Texas : Bub (3) erschiesst sich auf seiner Geburtstagsparty

In den USA verstarb ein Dreijähriger an einer selbst zugefügten Schusswunde. Er fand die Waffe am Boden.

1 / 1 Die Polizei in Porter musste zu einem tödlichen Unfall ausrücken. Ein Dreijähriger erschoss sich selbst. Porter County

Ein dreijähriger Bub hat sich aus Versehen auf seiner eigenen Geburtstagsfeier mit einer Pistole erschossen. Wie die zuständige Polizeibehörde am Montag mitteilte, ereignete sich die Tragödie am Samstag in dem Ort Porter in der Nähe von Housten in Texas. Familienmitglieder und Freunde hatten sich aus Anlass des Geburtstages des Buben versammelt und feierten eine Party.

Als die Gäste Karten spielten, hörten sie plötzlich einen Schuss! Als sie daraufhin nachsahen, fanden sie den 3-jährigen Buben mit einer Wunde in der Brust. Ersten Informationen zufolge dürfte die Pistole einem Familienmitglied aus der Tasche gefallen sein.

Laut Polizei erlag das Kind kurz nach dem Vorfall seinen Verletzungen. «Unsere Gedanken und Gebete sind angesichts dieses tragischen Unfalls bei der Familie und den Freunden», erklärte die Polizei.