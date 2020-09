Tödlicher Unfall in Buttikon SZ : Bub (3) mit Kickboard wird von Auto erfasst und stirbt

In Buttikon SZ ist ein dreijähriger Bub bei einem Unfall ums Leben gekommen.

An der Margaritenstrasse in Buttikon SZ ist ein Dreijähriger schwer verunfallt.

Ein dreijähriger Knabe ist am Mittwochabend in Buttikon SZ mit seinem Kickboard in ein Auto geprallt. Er zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu, denen er in der Nacht im Spital erlag.