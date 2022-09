Schmerikon SG: Bub (4) auf Fussgängerstreifen angefahren

Am Mittwoch, kurz nach 16.50 Uhr, ist es auf der St. Gallerstrasse in Schmerikon SG zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Ein 64-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der St. Gallerstrasse von Schmerikon SG Richtung Uznach SG. Vor einem Fussgängerstreifen bei der Tamoil-Tankstelle liess er zwei Fussgänger passieren, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.