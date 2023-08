Vevey VD: Nagellackfläschchen kaputt – Rechnung über 400 Franken

420 Franken Reinigungskosten

Im vergangenen Juni wartete eine Frau in Vevey im Kanton Waadt in einer Apotheke auf die Herausgabe der Medikamente für ihren vierjährigen Sohn. Dieser vertrieb sich die Zeit währenddessen anders: Er lief im Laden herum und nahm ein Nagellackfläschchen aus dem Regal. Dieses fiel ihm dann herunter. Wenig überraschend zersprang die Flasche auf dem Boden und die Flüssigkeit lief aus. Der Frau wurde gesagt, dass alles in Ordnung sei und dass so etwas passieren könne. «Zu meiner Überraschung erhielt ich einen Monat später eine Rechnung über 420 Franken für die Reinigungskosten», so die Frau gegenüber «20 Minutes».