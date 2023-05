Villeneuve VD : Bub (4) von Einkaufswagen erschlagen – tot

Vor einem Einkaufszentrum in Villeneuve kam es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Unfall: Ein mit Gipsplatten gefüllter Einkaufswagen kippte auf einen vierjähriger Bub und verletzten ihn so schwer, dass er kurz darauf starb.