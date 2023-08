Bub (5) tot in Donau bei Wien gefunden – Vater auf der Flucht

In einem Seitenarm der Donau entdeckte die Wasserpolizei am 12. August 2023 eine Kinderleiche.

Am Samstagabend machte die österreichische Wasserpolizei eine schreckliche Entdeckung: In einem Seitenarm der Donau in Wien-Liesing fand sie die Leiche eines fünfjährigen Buben. Am Sonntag dann die traurige Gewissheit: Er ist der Sohn jener Frau, die vergangenen Sonntag von ihrem Ex-Mann attackiert wurde.