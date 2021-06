Orpund BE - Bub (6) auf Trottinett von Auto erfasst und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in Orpund bei Biel.

Kurz nach 17 Uhr wurde am Montagabend in Orpund BE ein Junge von einem Auto angefahren. Das berichtet die Kantonspolizei Bern. Gemäss ersten Erkenntnissen sei er mit dem Trottinett auf die Strasse geraten und von einem Auto erfasst worden. Dabei wurde er weggeschleudert und landete unter einem weiteren Auto, das vor einer Ampel stillstand.