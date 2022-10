Winterthur: Bub (7) auf Trottinett wird von LKW angefahren und schwer verletzt

Der Bub wurde nach dem Unfall in das nahe gelegene Kantonsspital gebracht.

Schwerer Unfall bei der Verzweigung Brauerstrasse/Zentralstrasse in Winterthur: Am Dienstagabend wurde ein Junge bei der Kreuzung von einem Lieferwagen angefahren. Das teilt Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mit. Demnach habe kurz vor 17.30 Uhr das Kantonsspital Winterthur gemeldet, dass bei Ihnen ein Kind nach einem Verkehrsunfall eingeliefert worden sei. Aufgrund dieser Meldung rückte eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur aus und nahm dementsprechende Abklärungen vor.