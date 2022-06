Reinach BL: Bub (7) trieb regungslos im Wasser – in letzter Sekunde gerettet

In Reinach im Kanton Baselland ist ein siebenjähriger Bub am Samstag beinahe im Gartenbad ertrunken. Wie die Baselbieter Polizei am Sonntag mitteilte, sei der Junge um die Mittagszeit regungslos im Wasser getrieben, als ihn zwei aufmerksame Badegäste bemerkten und umgehend aus dem Wasser zogen. Der herbeigerufene Bademeister begann sofort mit der Reanimation des bewusstlosen Knaben. Die Sanität brachte das verletzte Kind anschliessend in das Universitäts-Kinderspital beider Basel.