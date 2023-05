Mägenwil AG: Lokführerin rettet Bub (7) von Bahngleis

Eine Passagierin im Zug filmte die Szene am Samstagmorgen.

Am frühen Samstagmorgen stand ein Siebenjähriger allein, barfuss und im Pyjama auf den Bahngleisen zwischen Mägenwil und Mellingen AG. Die Lokführerin sah ihn, hielt an und brachte ihn in Sicherheit, wie «Argovia Today» berichtet.