Sitten VS : Bub (7) verschwindet – und taucht in Postauto wieder auf

Ein siebenjähriges Kind entfernte sich am Montag von seiner Tagesmutter. Der Junge, der leidenschaftlich gerne Postauto fährt, wurde schliesslich in einem solchen aufgefunden.

Der vermisste Junge wurde in einem Postauto wohlbehalten aufgefunden …

Schreckmoment für eine Tagesmutter in Sitten: Am Montagabend war der siebenjährige Junge, auf den sie aufpasste, plötzlich verschwunden. Unverzüglich gab sie bei der Walliser Kantonspolizei eine Vermisstmeldung auf, wie diese am Mittwoch mitteilte.