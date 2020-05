Basel

52-Jähriger stösst Bub (8) vor Auto

Am Dienstag hat ein 52-jähriger Mann einen 8-jährigen Bub vor ein Auto gestossen. Der Bub erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Vorfall ereignete sich in der Margarethenstrasse in Basel.

In Basel hat am Dienstag ein 52-jähriger Mann in der Margarethenstrasse einen 8-jährigen Bub vor ein Auto gestossen. Gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschat vom Mittwoch war der Bub um etwa 17.15 Uhr mit seiner Mutter auf dem Trottoir an der Margarethenstrasse unterwegs. Als der Bub auf seinem Trottinett an einem Mann vorbeigefahren sei, habe dieser ihn plötzlich vom Trottinett gestossen.