Saas- Fee VS : Bub (8) stürzt bei Skiunfall über Felswand und stirbt

In Saas-Fee ist am Samstagnachmittag ein achtjähriges Kind abseits der Piste über eine Felswand gestürzt. Der Knabe aus dem Kanton Zürich verstarb noch am Unfallort.

1 / 2 In Saas-Fee starb ein achtjähriger Bub beim Skifahren. Google Maps Aus noch ungeklärten stürzte der Bub über eine Felswand und starb noch auf der Unfallstelle. Google Maps

Darum gehts Unterhalb der Bergstation Längfluh im Skigebiet Saas-Fee stürzte ein achtjähriger Bub über eine Felswand.

Obwohl zwei Rettungshelikopter aufgeboten wurden, verstarb der Bub noch auf der Unfallstelle.

Der Bub aus dem Kanton Zürich war zusammen mit zwei Erwachsenen unterwegs.

Am Samstagnachmittag verunfallte ein achtjähriger Bub bei einem Skiunfall im Skigebiet Saas-Fee tödlich. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr unterhalb der Bergstation Längfluh: «Der Unfallort liegt ausserhalb der markierten Piste», teilt ein Sprecher der Kantonspolizei Wallis mit.

Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der Bub über eine Felswand auf ein Schneefeld. «Wie hoch der Sturz war, wird derzeit ermittelt.» Der Bub war in Begleitung zweier Erwachsener und zweier anderer Kinder. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten den Buben zu reanimieren. Ohne Erfolg: Der im Kanton Zürich wohnhafte Bub verstarb noch an der Unfallstelle.

Es standen nebst der Kantonspolizei zwei Rettungshelikopter von Air Zermatt im Einsatz. Dazu der Rettungsdienst Saastal und der Pisten- und Rettungsdienst der Saastal Bergbahnen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Kindsverlust.ch, Tel. 03 1 333 33 60 Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für Väter Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29